Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi yaşanıyor!

Zorlu mücadelenin 18 kişilik kadrosu açıklanırken genç futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Okan Buruk konuya dair bir açıklama yaparken "Çok geniş bir kadromuz var, bazı oyuncuları kadroya alamıyoruz. Geçen hafta Haris Seferovic yoktu, bu hafta Yunus Akgün yok. Yunus değer verdiğimiz oyunculardan, ara Yunus'a iyi gelecektir. Dünya Kupası sonrasına iyi şekilde hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.