Yunus'la Barış, Zaha'yla Ziyech'i solladı!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşuyor.

Samsunspor maçından sonra Bodrum FK mücadelesini de kayıpsız geçen Cimbom’da bireysel performanslar da zirve yapmış durumda.

Victor Osimhen golleriyle sarı-kırmızılıları sırtlarken bu hafta sahne yardımcı rollerdeydi.

Sarı-kırmızılılar duran top üretimi gollerle 3 puana uzanırken goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’den geldi.

Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün ise etkili oyunlarına Bodrum karşısında da devam etti; ikilinin performansı Zaha ve Ziyech’i geride bıraktı.

Barış Alper geçen sezonun ikinci yarısında yakaladığı ivmeyi bu sezona da taşımayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu birçok farklı bölgede oynamasına rağmen 29 maçta 10 gol kaydetti 3 golün de asistini yaptı. REKLAM Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılmasından sonra sahne alan Yunus Akgün ise kariyer sezonlarından birini geçiriyor. Dizinde problemi bulunmasına rağmen ameliyatı şampiyonluk için erteleyen 24 yaşındaki futbolcu son haftalarda kendini buldu. Fenerbahçe maçıyla birlikte eski günlerine dönen Yunus, Bodrum FK maçıyla birlikte asist sayısını çift haneye çekti.