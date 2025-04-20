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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus'la Barış, Zaha'yla Ziyech'i solladı! - Galatasaray Haberleri

        Yunus'la Barış, Zaha'yla Ziyech'i solladı!

        Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, milyonlarca euro yatırım yapılan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ikilisini geride bıraktı

        Giriş: 20.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:06
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        Yunus'la Barış, Zaha'yla Ziyech'i solladı!
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        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşuyor.

        Samsunspor maçından sonra Bodrum FK mücadelesini de kayıpsız geçen Cimbom’da bireysel performanslar da zirve yapmış durumda.

        Victor Osimhen golleriyle sarı-kırmızılıları sırtlarken bu hafta sahne yardımcı rollerdeydi.

        Sarı-kırmızılılar duran top üretimi gollerle 3 puana uzanırken goller Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’den geldi.

        Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün ise etkili oyunlarına Bodrum karşısında da devam etti; ikilinin performansı Zaha ve Ziyech’i geride bıraktı.

        Barış Alper geçen sezonun ikinci yarısında yakaladığı ivmeyi bu sezona da taşımayı başardı.

        24 yaşındaki futbolcu birçok farklı bölgede oynamasına rağmen 29 maçta 10 gol kaydetti 3 golün de asistini yaptı.

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        Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılmasından sonra sahne alan Yunus Akgün ise kariyer sezonlarından birini geçiriyor.

        Dizinde problemi bulunmasına rağmen ameliyatı şampiyonluk için erteleyen 24 yaşındaki futbolcu son haftalarda kendini buldu.

        Fenerbahçe maçıyla birlikte eski günlerine dönen Yunus, Bodrum FK maçıyla birlikte asist sayısını çift haneye çekti.

        Yunus ve Barış bu sezon Galatasaray’ın gollerinin yüzde 41’ine doğrudan imza attı.

        Süper Lig’de atılan 73 golün yüzde 23’ü Yunus ve Barış’tan gelirken asistlerle birlikte bu yüzde 41’e dayanıyor.

        Geçen sezon kadroya katılmaları için milyonlarca Euro harcanan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ikilisi de Yunus ile Barış’ın performansıyla unutuldu.

        Transferleri gibi kadrodan ayrılmaları için de milyonlarca Euro ödenmesi gereken Zaha ve Ziyech geçen sezon 21 gollük tabela katkısı sağlamıştı.

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