YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Halil ve Zeynep, Kader’in bıraktığı ses kaydını dinlemiştir. Zeynep, kim olduğunu bilmedikleri kadın tekrar aradığında Halil’e haber verecektir. Halil, Zeynep’i Cem ve Armağan’ın evine bırakmak ister, onlardan isteyecektir sevdiği kızı. Zeynep hala ailesine kırgın olduğu için kabul etmez. Ama Halil ısrarlıdır. Onlar büyütüp bu yaşa getirmişlerdir Zeynep’i. Bunu hak ediyorlardır. Zeynep Halil’in isteğiyle evine gider. Çok mutlu olur anne babası fakat Zeynep tavırlıdır hala onlara, Halil rica etti diye gelmiştir.