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Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? 18 Nisan TRT1 yayın akışı

TRT 1'in her Salı günü ekranlara gelen sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü sosyal medyada gündem oldu. Hatırı sayılır bir izleyici kitlesi olan dizinin sevenleri; Yürek Çıkmazı'nın 18 Nisan TRT1 yayın akışında görünmemesi nedeniyle bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

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  • Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 18 Nisan TRT1 yayın akışı

    Kısa sürede ilgi gören dizilerden biri olmayı başaran Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Salı günleri izleyicileriyle buluşan dizinin bu akşam neden olmadığı ve ne zaman ekranlara döneceği ile ilgili bilgileri derledik!
  • Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 18 Nisan TRT1 yayın akışı

    YÜREK ÇIKMAZI NEDEN YOK?

    Sevilen dizi Yürek Çıkmazı, bu hafta Cumhurbaşkanı Özel Yayını nedeniyle yayınlanamayacak.

    Yeni bölümü merakla beklenen dizi, bu gece tekrar bölümüyle ekranlarda yer alacak.
  • Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 18 Nisan TRT1 yayın akışı

    YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Halil ve Zeynep, Kader’in bıraktığı ses kaydını dinlemiştir. Zeynep, kim olduğunu bilmedikleri kadın tekrar aradığında Halil’e haber verecektir. Halil, Zeynep’i Cem ve Armağan’ın evine bırakmak ister, onlardan isteyecektir sevdiği kızı. Zeynep hala ailesine kırgın olduğu için kabul etmez. Ama Halil ısrarlıdır. Onlar büyütüp bu yaşa getirmişlerdir Zeynep’i. Bunu hak ediyorlardır. Zeynep Halil’in isteğiyle evine gider. Çok mutlu olur anne babası fakat Zeynep tavırlıdır hala onlara, Halil rica etti diye gelmiştir. 
  • Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 18 Nisan TRT1 yayın akışı

    18 NİSAN 2023 TRT1 YAYIN AKIŞI

    18:15 Ramazan Sevinci

    20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren

    22:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayın

    00:00 Yürek Çıkmazı (Tekrar)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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