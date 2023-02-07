YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Halil’i üstüne salanın Seray olduğunu öğrenen Yılmaz, Birsen’i son kez uyarır. Ya kızının yularını sıkı tutacak ya da bir sonraki hatasında gözünün yaşına bakmayacaktır. Öte yandan Halil karşı evi tutarak babasıyla arasındaki savaşın fitilini ateşler. Filler tepişirken çimenlerin ezildiğini çok iyi bilen Birsen, çocukları için bu savaşta taraf olmayı reddeder. Feride ise hala bir avukat bulamamış, babasına sunduğu bahaneler tükenmiştir. Son çare Caner’i aramak zorunda kalır. Bu buluşma büyük yüzleşmelere sebep olurken, saklanan sırlar da ortaya dökülür. Ancak asıl büyük sır, Cennet’in üç çocuğuna bıraktığı bohçalardan birinin içinde saklıdır.