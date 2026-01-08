Yurt dışı gümrüksüz alışveriş dönemi bitti: Yeni gümrük vergisi kararı ile 30 euro limiti kaldırıldı!
Yurt dışı gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni vergi kararı ile yurt dışından posta veya hızlı kargo ile getirilen mallar için uygulanan 30 euro olan gümrük limiti kaldırıldı. Bu kapsamda vatandaşlar, "Yeni gümrük vergisi kararı ne zaman yürürlüğe girecek, yurt dışı siparişlerinde gümrükleme nasıl yapılacak?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte yeni kanun ile gümrüksüz alışveriş hakkında detaylar...
Yurt dışı gümrüksüz alışveriş devri kapanıyor. Yurt dışı alışverişleriyle ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte yurt dışından yapılan siparişlerdeki 30 euro sınırı kaldırıldı. Peki, gümrüksüz alışveriş için yeni karar hangi tarihten itibaren geçerli olacak, yurt dışı siparişlerinde gümrükleme nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar haberimizde...
YURT DIŞI GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ DÖNEMİ SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, posta veya hızlı kargo yoluyla bir sağlık kuruluşu raporu veya istinaden birine gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 Euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşya ile takviye edici gıdaların değeri üzerinden vergi oranları geldikleri ülkeye göre düzenlendi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen eşya için ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacak. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na (ÖTV) göre 4 sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise yüzde 60 ve yüzde 30'luk oranlara ilave olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.
Düzenlemeyle birlikte yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euro gümrük limiti kaldırıldı.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Gümrüksüz alışveriş hakkında verilen yeni karar, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.
Söz konusu karar 6 Şubat 2026 tarihinde hayata geçirilecek.
YURT DIŞI SİPARİŞLERİNDE GÜMRÜKLEME NASIL YAPILACAK?
Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışından verilen tüm siparişler için ayrıntılı gümrük beyannamesi hazırlanacak. Tüketiciler, gümrük vergisi ile birlikte beyanname hizmet bedelini de ödemek zorunda olacak.
Bu doğrultuda yurt dışından eşya getirmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacak.