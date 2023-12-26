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        Haberler Gündem Yurt dışı telefon kullanım süresi 180 oldu! Yurt dışından gelen telefonlar kaydedilmeden kaç gün kullanılabilir?

        Yurt dışından gelen telefonların kullanım süresi uzatıldı!

        Bu zamana kadar yurt dışından getirilen telefonlar kaydedilmeden 20 gün kullanılabiliyordu; ancak 120 günün sonunda hâlâ kaydı gerçekleşmemiş mobil cihazlar iletişime kapatılıyordu. Şimdi yapılan yeni düzenleme sayesinde yurt dışı telefonlarının kullanım süresi uzatıldı. Peki, yurt dışından gelen telefonlar kaydedilmeden kaç gün kullanılabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:38
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        Yurt dışından telefon getiren vatandaşlar, telefonu Türkiye'de kaydettirmeden 20 gün kullanabiliyor ancak 120 günün sonunda telefon iletişime kapatılıyordu. Ancak AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, bu konuda yaptıkları yeni düzenleme ile beraber; bu süreyi uzattıklarını ve yeni bir başvuru halinde kullanım süresinin uzatılabileceğini açıkladı. Peki, yurt dışından gelen tefonlar kaç gün kullanılabilir, süresi kaç gün? İşte, detaylar...

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        YURT DIŞINDAN GELEN TELEFONLAR 180 GÜN KULLANILACAK

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120 günden, 180 güne çıkarılacağını belirtti.

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        YURT DIŞI TELEFONLARINA 60 GÜN EK SÜRE TANINACAK

        AK Parti'li Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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