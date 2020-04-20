Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,92 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 12.38 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 14,70, imalatta yüzde 12,38 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 10,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 21,98, dayanıksız tüketim malında yüzde 14,01 artış, enerjide yüzde 38,45 azalış, sermaye malında yüzde 15,44 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 3.50 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,38, imalatta yüzde 3,50 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,76, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,90, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,26 artış, enerjide yüzde 34,04 azalış, sermaye malında yüzde 5,06 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 38.45 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 38,45 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 29,39, tütün ürünleri yüzde 24,16, elektrikli teçhizat yüzde 17,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 34.04 İLE KOK VE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 34,04 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 6,23, tekstil ürünleri yüzde 6,07, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 5,96, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.