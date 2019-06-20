Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE),2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,66 ve on iki aylık ortalamalara göre %40,39 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %4,95, imalat sanayi sektöründe ise %4,17 artış olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Mayıs 2019



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; %6,50 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, %6,13 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, %5,58 ile diğer ulaşım araçları sektöründe gerçekleşti.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK ARTIŞ ARA MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mayıs ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış ara mallarında gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Mayıs 2019

