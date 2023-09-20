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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 59,24, aylık yüzde 1,95 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 59,24, aylık yüzde 1,95 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,95, yıllık bazda yüzde 59,24 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:45
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        Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 59,24 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 48,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,86 arttı.

        Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,28, imalatta yüzde 59,33 artış olarak gerçekleşti.

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        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 50,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 65,91, dayanıksız tüketim malında yüzde 60,55, enerjide yüzde 44,19, sermaye malında yüzde 69,54 artış olarak gerçekleşti.

        Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,17, imalatta yüzde 1,94 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,81, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,87, enerjide yüzde 7,93, sermaye malında yüzde 1,92 artış olarak gerçekleşti.

        YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri yüzde 40,01, ana metaller yüzde 41,45, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 44,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 82,84, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 79,98, tütün ürünleri yüzde 75,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri yüzde 6,54, tütün ürünleri yüzde 4,11, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0,94 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,93, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,99, mobilya yüzde 3,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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