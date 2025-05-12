Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yurt içi hayvan nakillerine yeni düzenleme | Son dakika haberleri

        Yurt içi canlı hayvan ve hayvansal ürünlerine nakillerine yeni düzenleme

        "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yeni düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt içi hayvan nakillerine yeni düzenleme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.

        6 Nisan 2025 tarihli ve 32882 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, belgesiz ve kaçak hayvan hareketlerinin önlenmesi ve salgın hastalıkların yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yönetmelik değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenleme ile birlikte Veteriner Sağlık Raporları'nın (VSR) geçerlilik süresinin düzenlendiği tarihten itibaren üç gün olarak güncellendiğini belirtti.

        Sağlam, raporu düzenlendiği halde sevki gerçekleşmeyen hayvanlar için üç gün içinde iptal işlemi yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağını vurguladı. Sağlam ayrıca, kesimhaneye yapılan sevklerde hayvanlarla birlikte veteriner sağlık raporunun üç gün içerisinde kesimhaneye ulaştırılması ve TÜRKVET sistemine varış kaydının yapılması gerektiğini belirtti.

        İbrahim Sağlam, yeni düzenlemeyle, hayvan nakil araçları ve sahipleri için Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'ndan (YKDİ) en az birine uğrayarak kontrol yaptırma zorunluluğunun getirildiğini de kaydetti. Sağlam, bu kapsamda Erzurum, Kayseri, Çankırı, Ankara ve Elazığ gibi illerde kontrol noktaları oluşturulmaya başlandığını ifade etti.

        Kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanacağını da ifade eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Yetiştiricilerimizin ve nakil vasıtası sahiplerinin gerekli kontrolleri yaptırmalarını, belge ve evraklarını eksiksiz tamamlamalarını önemle hatırlatıyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #samsun haberleri
        #canlı hayvan nakli
        #Yönetmelik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Bir bakışta bin anlam yatıyormuş
        Bir bakışta bin anlam yatıyormuş
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler