Yurt içi hayvan nakillerine yeni düzenleme

"Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.

6 Nisan 2025 tarihli ve 32882 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, belgesiz ve kaçak hayvan hareketlerinin önlenmesi ve salgın hastalıkların yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yönetmelik değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenleme ile birlikte Veteriner Sağlık Raporları'nın (VSR) geçerlilik süresinin düzenlendiği tarihten itibaren üç gün olarak güncellendiğini belirtti.

Sağlam, raporu düzenlendiği halde sevki gerçekleşmeyen hayvanlar için üç gün içinde iptal işlemi yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağını vurguladı. Sağlam ayrıca, kesimhaneye yapılan sevklerde hayvanlarla birlikte veteriner sağlık raporunun üç gün içerisinde kesimhaneye ulaştırılması ve TÜRKVET sistemine varış kaydının yapılması gerektiğini belirtti.

İbrahim Sağlam, yeni düzenlemeyle, hayvan nakil araçları ve sahipleri için Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'ndan (YKDİ) en az birine uğrayarak kontrol yaptırma zorunluluğunun getirildiğini de kaydetti. Sağlam, bu kapsamda Erzurum, Kayseri, Çankırı, Ankara ve Elazığ gibi illerde kontrol noktaları oluşturulmaya başlandığını ifade etti.