14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı oylarında son durum ne?

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Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

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Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında oy verdi. Bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, "Yurt dışında 72 ülke, 5 bin 114 sandıkta kullanılan oylar daha önce de söylediğim gibi 5 kilitli kapıda muhafaza edildi. Oyları oradan aldık, sandık sayım kurulunun masalarına tek tek yerleştirdik. 1430 sandığa böldük her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak. Mesaimiz uzun, sayım da uzayabilir. Yurt içinde 1 saatte sayılacak sandık, bizde 2 saatte sayılabilir. Biz bunları saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili birimine aktarılacak. Sonuçlar oradan öğrenilecek. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut" dedi.

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SON DURUM

Yurt dışı oylarında 19.52 itibarıyla toplam 5114 sandığın 158'si açıldı.

Açılan 158 sandığa göre Kemal Kılıçdaroğlu %48.87, Recep Tayyip Erdoğan %53.68, Sinan Oğan %2.17 oy aldı. Seçime 3 gün kala adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye de %1.28 oy çıktı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.