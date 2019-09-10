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Yüsra Geyik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yüsra Geyik hayatı

Yüsra Geyik kimdir soruları magazin severler tarafından merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Yüsra Geyik Ozan Güven ile el ele görüntülendi. İşte Yüsra Geyik hakkında bilgiler haberimizde...

Yüsra Geyik

Yüsra Geyik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik kendisinden 15 yaş büyük oyuncu Ozan Güven ile birlikte Kadıköy'de el ele görüntülendi.

YÜSRA GEYİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırmaktadır.

 

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