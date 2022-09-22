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Yusuf Demir'de karar TFF'nin

Galatasaray'da Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için çalışmalar sürerken yönetim bu konuda yetkilinin TFF olduğunu öğrendi

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  • Yusuf Demir'de karar TFF'nin

    Kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray, 8+3 kuralı konusunda sıkıntılar yaşıyor. 
  • Yusuf Demir'de karar TFF'nin

    Maç kadrosuna da 14 yabancıdan fazla yazamayacak olan Cimbom, her maç 2 yabancısını tribüne gönderecek. 

     
  • Yusuf Demir'de karar TFF'nin

    Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın yeni transferi Yusuf Demir’in de yabancı statüsünde oynamasına Başkan Dursun Özbek ve yönetimi tepkili… 

     
  • Yusuf Demir'de karar TFF'nin

    TFF’nin 2015 yılında aldığı kararla o yıldan itibaren farklı Milli takımı tercih eden oyuncuların yerli statüsünde oynayamayacağını kararlaştırmıştı. 
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    Bu kurala takılan Yusuf Demir için FIFA’ya başvuru yapmayı düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim, kararın TFF’de olduğunu öğrendi. 
  • Yusuf Demir'de karar TFF'nin

    Ülkelerin statü konusunu iç mesele olarak gören FIFA, bu tip davalarda kararı ülke federasyonlarına bırakıyor.
  • Yusuf Demir'de karar TFF'nin

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