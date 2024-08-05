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        Haberler Ekonomi Kripto Para Yusuf Dikeç'in kripto parası çıktı - Kripto Para Haberleri

        Yusuf Dikeç'in kripto parası çıktı

        Olimpiyatlardaki başarısı ve eli cebinde atış yapmasıyla dünya çapında bir üne kavuşan milli sporcu Yusuf Dikeç adına kripto para çıkarıldı. YUSUF coin, Bitcoin'in yüzde 15'in Ethereum'un işse yüzde 20'nin üzerinde düştüğü günde yüzde 20 yükseldi. Tabii yatırımcıların büyük ihtimalle mizah amaçlı oluşturulan bu kripto paraya karşı son derece dikkatli olması gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 17:39 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:43
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        Yusuf Dikeç'in kripto parası çıktı
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatlarının dünyada en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

        Sportif başarısı kadar minimum ekipmanla ve bir eli cebinde ateş etmesiyle Dikeç; ABD'den Japonya'ya özellikle sosyal medyanın en popüler isimlerinden birisi haline geldi.

        Dikeç'in bu popülaritesinden faydalanmak isteyenler ise hemen başarılı sporcunun adına bir kripto para çıkardı. YUSUF ismi verilen kripto parada logo olarak Yusuf Dikeç'in milyonlarca kişi tarafından paylaşılan pozu kullanıldı.

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        YUSUF kripto parası başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto para piyasasının çakıldığı günde yüzde 20 yükselmeyi başardı.

        Coinmarketcap verilerine göre YUSUF TSİ 17.30 itibarıyla günlük yüzde 20 değer kazanarak 0.000000000004855 dolardan işlem gördü. YUSUF coinin piyasa değeri de böylece 185 bin dolara çıktı.

        YATIRIMCI DİKKATLİ OLMALI

        Zaman zaman özellikle sosyal medyada popüler olan isim ve olaylarla ilgili hızlıca kripto paralar oluşturulabiliyor. Bu kimi zaman mizah amaçlı kimi zaman ise dolandırıcılık amaçlı yapılıyor. Dolayısıyla anlık yükselişler yaşansa bile genel olarak yatırımcıların bu tip, altyapısı olmayan kripto paralardan uzak durması tavsiye ediliyor.

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