Yusuf Dikeç'in kripto parası çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatlarının dünyada en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Sportif başarısı kadar minimum ekipmanla ve bir eli cebinde ateş etmesiyle Dikeç; ABD'den Japonya'ya özellikle sosyal medyanın en popüler isimlerinden birisi haline geldi.

Dikeç'in bu popülaritesinden faydalanmak isteyenler ise hemen başarılı sporcunun adına bir kripto para çıkardı. YUSUF ismi verilen kripto parada logo olarak Yusuf Dikeç'in milyonlarca kişi tarafından paylaşılan pozu kullanıldı.