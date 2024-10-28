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        Haberler Spor Diğer Halter Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonu!

        Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, 3 altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:37 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:37
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        Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonu!
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        Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun akşam seansında 23 yaş altı erkekler 67 kiloda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, podyuma çıktı.

        Yusuf Fehmi, koparmada 144 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Milli sporcu, koparmada 133 kiloyla ikinci olan Azerbaycanlı Tehran Mammadov'a 11 kiloluk fark attı.

        Milli halterci, silkmede 176 kilo ve toplamda da 320 kiloyla 2 altın madalya daha elde ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

        Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 13 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 29'a ulaştı.

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