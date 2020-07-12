Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'e yanıt

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yabancı kuralıyla ilgili açıklamasına yanıt verdi

Yusuf Günay

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Özdemir'in "Bütün kulüplere görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna 'Evet' der miyim? Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz" ifadelerini eleştiren Günay, daha önceki kuralların Türk futbolunu ileriye götürmediğini savunarak yanıt verdi.

Günay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "'Kulüpler 11 yabancı ile sahaya çıkmak istiyor' ifadesi, konuyu asıl mecrasından saptırmaya yönelik olsa gerek. Esas sorun; daha önce denenip olumlu bir sonuç alınamadığı halde, sınırlama ve yasakların Türk futboluna fayda getirmek bir yana zarar vereceğini görememektir" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i!
FUTBOLTerim kararını verdi!
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i!
FUTBOLStoperde kim oynayacak?
Yeni Malatyaspor sahasında "Dört büyükleri" zorluyor
FUTBOL'Dört Büyükler'e kök söktürüyor!
Beşiktaşlı futbolcu Boateng, Yeni Malatyaspor maçında yok
FUTBOLBoateng, Yeni Malatyaspor maçında yok
Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
FUTBOLBaşakşehir'de pozitif vaka yok
Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı
FUTBOLGaziantep FK, aradan güçlü çıktı
Kayserispor, Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor
FUTBOLKayserispor Prosinecki'yle geçit vermiyor
Stancu'dan kariyer rekoru
FUTBOLStancu'dan kariyer rekoru
Medipol Başakşehir tarihi başarı peşinde
FUTBOLBaşakşehir tarihi başarı peşinde
Trabzonspor, Yukatel Denizlispor karşısında zorlanıyor
FUTBOLTrabzonspor, Denizlispor karşısında zorlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X