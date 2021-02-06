Yusuf Günay: "Seyirci konusunda gerekli başvuruyu yapacağız"

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından stat çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, "Protokol tribününe 1000 kişi alınması gerekirken 3 bin kişi alınmış. Bununla alakalı olarak gerekli yerlerle gereken başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı. Günay, tribünde yaşanan gerginlikle ilgili olarak sorulan soruya ise "Bunlar olabilecek şeyler. Anlık bir durumdu geçti bitti" diye konuştu.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR