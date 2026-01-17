Habertürk
        Haberler Magazin Yusuf Güney'den dikkat çeken açıklamalar: Bana cin kavmi yolladılar - Magazin haberleri

        Yusuf Güney'den dikkat çeken açıklamalar: Bana cin kavmi yolladılar

        Uyuşturucu testi pozitif çıkan şarkıcı Yusuf Güney, daha önce astral seyahat iddialarıyla gündeme gelmişti. Güney bu kez, görünmeyen varlıklar tarafından rahatsız edildiğini öne sürdü; "Özelime cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem, delirmem için"

        Giriş: 17.01.2026 - 18:48 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:48
        "Bana cin kavmi yolladılar"
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan ve saç teli örneği vermişti. Yapılan incelemelerde Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

        Daha önce astral seyahat yaptığını ve Andromeda Galaksisi’nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu iddia eden Güney, bu kez de görünmeyen varlıklar tarafından rahatsız edildiğini öne sürdü.

        "CİN KAVMİ YOLLADILAR. KAFAYI YEMEM, DELİRMEM İÇİN"

        Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan şarkıcı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 35 yaşındaydım. Hayatımda her şey çok iyiydi, müthiş gidiyordu. Ağrı konseri sonrası yaptığım astral seyahatle birlikte astral âlemlere, beden dışına, zaman dışına geçiş yaşadım. Bunu her yerde anlattım. Başta her şey normaldi. Önce görünenlerle uğraştım. Görünen varlıklarla… Kimdir bunlar derseniz; bunları anlatmamı istemeyen karşıtlar diyebilirim. Sonra baktılar ki laf dinlemiyorum, bu kez haneme, özelime cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem, delirmem için… Evin içinde otururken geliyorlardı, fiziki olarak görüyordum. Artık rüya âlemi falan değildi. Başta çok korktum ama zamanla her şey kanıksandı. Öyle varlıklar vardı ki isimlerini söylüyorlardı. Ledün ilmini bilenler bilir; insanları seven, onlara yardım etmeye çalışan cinler de vardır. Aklınızın alamayacağı şeyler yaşadım. İşime odaklanamıyorum. Bana ‘Neden şarkı yapmıyorsun?’ diyorsunuz. Bunları yaşayan insan şarkı yapabilir mi? Evin içinde neler yaşadığımı bir bilseniz… Kediyi bile delirttiler. Kedi evin içinde çıldırıyordu.

        Savcı, huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanık için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi

        Anytalya'da, huzurevindeki 3 arkadaşını öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İzzettin Süğüt (66) için mütalaasını veren savcı, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti. (DHA)

