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        Haberler Spor Futbol Fransa Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille turladı! - Futbol Haberleri

        Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille turladı!

        Lille, Fransa Kupası son 32 turu maçında Golden Lion'u 12-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı maçta 2 gol, 2 asistle yıldızlaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:34
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        Yusuf Yazıcı şov yaptı!
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        ille, Fransa Kupası son 32 turu maçında Golden Lion ile karşılaştı.

        Decathlon Arena'da oynanan maçı Lille 12-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 11 ve 45. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 25, 36 ve 75. dakikalarda Jonathan David, 33, 41 ve 42. dakikalarda Zhegrova, 57. dakikada Thiago Santos, 64 ve 78. dakikalarda Heraldsson, 89. dakikada ise Messoussa kaydetti.

        YUSUF YAZICI ŞOV YAPTI

        Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı 11'de başladığı maçta, 2 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Başarılı oyuncu 82. dakikada yerini Malouda'ya bıraktı.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        Fransız ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Yusuf, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        Alınan bu sonucun ardından Lille, Fransa Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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