Evde yüz bakımınızı yapmadan önce cildinizi güzel bir şekilde temizlemelisiniz. Temizlediğiniz yüzünüze mutlaka nemlendirici uygulamanızda faydalı olacaktır. Sonrasında haftada 1 kez olmak üzere bakım maskesi hazırlayarak, cildinizi beslemelisiniz. Evde cildinizin beslenmesi, parlaklığını geri kazanması için yoğurt maskesi uygulayabilirsiniz.

Ciltte gerekli vitaminleri almadığı takdirde kolajen yapısı zamanından önce yıpranarak kırışık oluşumuna neden olmaktadır. Cildinizin yeterli nemi alamaması ve kuruması sonucu da kırışıklıklar meydana gelebilmektedir. Mümkün olduğunca cildiniz kuruduğunda iyi bir nemlendirici kullanın. Dışarıya çıkarken de muhakkak güneş kremi sürerek güneş ve rüzgar sonucu kurumayı önleyin.

Gün içerisinde dışarıda geçirdiğimiz vakit dış etkenlerden dolayı cildimizde kir birikmesine ve yağlanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca işlevi biten hücreler deri üzerinde birikmektedir. Bakım yapılıp, ölü hücrelerden arındırılmayan cilt sivilce ve akne oluşumuna neden olmaktadır. Çünkü cilt nefes alamamaya başlar. Bu yüzden evde dahi olsak haftada 1 kez peeling yapmamız cildimizin derinlemesine temizlenerek, nefes almasına yardımcı olacaktır.

Yüzümüzün en ince ve hassas derisine sahip göz ve göz çevremiz nemlendirilmediği takdirde ilk kırışmaya başlayan yerlerdendir. Ayrıca aşırı yorgunluk, düzensiz uyku düzeni de gözaltında morlukların ve torbaların oluşmasına neden olabilmektedir. Kırışıkların önlenmesi için göz çevresini nemlendiren krem veya serumları edilebilirsiniz. Gözaltı torbaları ve morlukları için ise; havuç, patates ve muz tamponu yapabilirsiniz.