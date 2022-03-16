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Haberler Gündem 3. Sayfa Yüz nakliyle tanınan Sert'e uyuşturucu gözaltısı
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Yüz nakli yapılan Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli arasında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in (34) olduğu da öğrenildi

Yüz nakliyle tanınan Sert'e uyuşturucu gözaltısı
DHA

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Edremit'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, yapılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T. (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B.E. (44) ile Antalya Akdeniz Üniversitesinde 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin 10 şüphelinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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