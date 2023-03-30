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Yüz Yıllık Mucize konusu nedir ve gerçek hikaye mi? İşte Yüz Yıllık Mucize oyuncuları...

Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize, bu akşam 2. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk bölümden hatırı sayılır bir ilgi gören dizinin konusu, gerçek hikaye olup olmadığı ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    Perşembe günleri yayınlanan yeni sezon dizilerinden Yüz Yıllık Mucize'nin 2. yeni bölümü için geri sayım başlamış durumda. Başrollerini ünlü oyuncular Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizinin yönetmenliğini Hilal Saral, senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme alıyor. İşte, dizinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...
  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Ali Tahir Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut olmuştur.
  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika ise halası Süreyya tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir. 
  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.
  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ OYUNCULARI

    Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
  • Yüz Yıllık Mucize konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

    Yüz Yıllık Mucize dizisinin uyarlama ya da gerçek hikaye olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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