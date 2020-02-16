Naime Sert nsert@haberturk.com

Dakikada 2 bin 302 ürünün satıldığı LC Waikiki, yurtdışında, özellikle de gelişmekte olan pazarlarda büyümeye odaklandı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 1000. mağazasını açan şirket 2023’te yurtdışında 1000, yurtiçinde 500 olmak üzere toplam 1500 mağazaya ulaşmayı amaçlıyor.

Kiev River Mall’da 13 Şubat'ta hizmete giren 1000. mağazanın açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 3 kıtada 47 ülkede, 307 farklı şehirde faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

1000. mağaza, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve çok sayıda misafirin katıldığı bir törenle açıldı.

'2019'DA YÜZDE 30 BÜYÜDÜK'

"2018’de başlayıp 2019’un ortalarına kadar devam eden, ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem yaşandı" diyen Küçük, bu dönemde yurt dışı yatırımlarını hızlandırma kararı aldıklarını kaydetti. Kurdaki artışın yurtdışında fiyat rekabet avantajı sağladığını belirten küçük "2019 yılında yüzde 10 küçülme beklerken, yurtdışı açılımlarımız ve yılın ikinci yarısında ekonomideki pozitif toparlanmayla yüzde 30 büyüdük" diye konuştu.

'TURİSTLERE SATIŞLAR 250 MİLYON DOLARI BULDU'

Soru üzerine kurdaki artışın turistlere yapılan satışlara da yansıdığını aktaran Küçük, sınır illerdeki ve Akdeniz'deki mağazalarından yabancılara yapılan satışların 250 milyon doları bulduğunu belirtti.

'4. KITAYA GİRECEĞİZ'

Türkiye dahil olmak üzere 18 ülkede pazar lideri olduklarını aktaran Küçük bu yıl yurtdışı atılımlarını devam edeceklerini Latin Amerika'ya açılmayı planladıklarını anlattı. Gelişmekte olan ülkeleri fırsat olarak gördüklerini ifade eden Küçük “Ağustos ayında yeni bir kıtaya giriş yaparak Güney Amerika ülkesi Peru’da mağazamızı açacağız. Afrika’da Zambiya, Fildişi Sahilleri, Gana, Angola ve Senegal; Avrupa’da Macaristan, Asya’da ise Moğolistan ve Türkmenistan gibi yeni ülkelere giriş yapacağız. 9 yeni ülke ile yurt içinde 15, yurt dışında 115 olmak üzere toplam 130 yeni mağaza açacağız. Böylece 2020’de 4 kıtada 56 ülkede faaliyet göstermeyi ve 1.125 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da toplam mağaza alanımızın 1 milyon 950 bin metrekareye ulaşması anlamına geliyor" dedi.

'HEDEFİMİZ AVRUPA'DA İLK ÜÇE GİRMEK'

Küçük, alt markaları LCW Dream ve LCW Home mağazalarıyla birlikte bu yıl cirolarını 28 milyar TL’ye , ihracatlarını da 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. 2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedefledikleri belirten Küçük, Türkiye’nin global marka elçisi olduklarını söyledi.

'CİRO YÜZDE 50 YÜZDE 50 OLACAK'

Soruları da yanıtlayan Küçük cirolarının yüzde 55'nin yurtiçi, yüzde 45'inin yurtdışından sağlandığını bu yıl sonunda oranı yüzde 50-50'ye taşıyacaklarını kaydetti.

'KORONAVİRÜS TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİMİMİZİ ETKİLEMEZ'

Küçük, Çin'de yaklaşık 1500 kişinin ölümüne neden olan korona virüsün üretimlerini etkilemediğini, hammaddelerinin yüzde 95'ini yurtiçinden tedarik ettiklerini söyledi.

'FRANSIZLARIN YÜZDE 7 HİSSESİ VAR'

Küçük, 1997 yılında markayı satın aldıkları Fransızlarla ilgili soru üzerine, Fransızların şirkette yüzde 7 hisselerinin bulunduğunu söyledi.



RAKAMLARLA LC WAIKIKI

Türkiye’de 78 şehirde 481 mağazası bulunuyor.

Yurtdışında 46 ülkede, 229 şehirde, toplam 519 mağazaya sahip.

Mağaza alanı 1.700.0000 m2 (240 futbol sahası)

2019 cirosu 21.2 Milyar TL.

Satılan toplam ürün adedi yaklaşık 514 milyon

2019 yılında 57 bin model tasarlandı.

Yurtiçinde dakikada 1.539 ürün, yurtdışında dakikada 730, e-ticarette ise dakikada 33 ürün satılıyor. Toplamda dakikada 2.302 ürün satılıyor.



2019 yılında haftada toplam 15 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Toplam 47.700 çalışanı bulunuyor

Kadın çalışan sayısı 27.304

Kadın yönetici sayısı ise 1.944

2019 e-ticaret cirosu 656 milyon TL.

E- ticaret cirosunun yüzde 10’u yurtdışından, yüzde 90’ı yurtiçinden geliyor.