Yüzde 20 ağır hasar tahmini! İşte İstanbul'un deprem raporu

*İstanbul’da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem olması halinde yüzde 20 ağır hasar meydana geleceği öngörülüyor. Her ne kadar yıllar içerisinde dönüşen konut sayısı artsa da olası bir deprem senaryosunda İstanbul mevcut yapı stoku sebebiyle oldukça riskli durumda.