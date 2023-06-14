Temmuz ayına kısa bir süre kala yüzde 25 (%25) kira artış oranı ile ilgili son durum bir kez daha gündem oldu. Söz konusu uygulamaya dair en çok; yüzde 25 kira artış oranı Temmuz'da bitecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin bilgiler ve bakanlar tarafından yapılan açıklamalar...