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Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor, tarih açıklandı mı?

2022 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren yüzde 25 kira artış sınırı ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Binlerce vatandaşımızın yararlandığı söz konusu durumla ilgili olarak; yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor ve süre uzatıldı mı gibi sorulara dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor, tarih açıklandı mı?

    Temmuz ayına kısa bir süre kala yüzde 25 (%25) kira artış oranı ile ilgili son durum bir kez daha gündem oldu. Söz konusu uygulamaya dair en çok; yüzde 25 kira artış oranı Temmuz'da bitecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin bilgiler ve bakanlar tarafından yapılan açıklamalar...
  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor, tarih açıklandı mı?

    YÜZDE 25 (%25) KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI?

    %25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Bu uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı. 
  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor, tarih açıklandı mı?

    Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor, tarih açıklandı mı?

    Bir önceki kabinenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bozdağ, “Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak. Bir yaptırım getirme söz konusu. Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık.” ifadelerine yer verdi.
  • Yüzde 25 kira artışı uzatıldı mı? Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitiyor, tarih açıklandı mı?

    2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ

    TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti. Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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