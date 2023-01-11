"Hem dağlarda hem de gölde muazzam bir görüntü var. Buzun üzerinde yürümek çok heyecanlıydı. Buzdan sesler geliyordu ve üzerinde yürürken heyecanla fotoğraf çektik. Grubumuzdaki birçok kişi donmuş bir gölün üzerinde ilk defa yürüdü. Biz özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar ve doğayı özleyen insanlar olarak bu tür yerlere geldiğimizde aldığımız keyfin tadına doyum olmuyor."