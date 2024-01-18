Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans

Çıldır Gölü'nün kış aylarında çok güzel bir piste dönüştüğünü ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

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"Geçen sene Çıldır Gölü'ne ilk geldiğimize burada muazzam bir his oluştu. Bu yıl da geldik, her yıl bunu yapmayı planlıyoruz. Muazzam bir atmosfer ve doğal ortam var. Doğal buz olduğu için ekstra güzel hissediyoruz.