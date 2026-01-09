Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı üç gün boyunca talep topladı ve 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yaptı. 'ZGYO' kodu ile borsada işlem görecek firma, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını Lagun diplomatik site projesi yatırımları ve finansal yükümlülük ödemesi için kullanacak. Peki, Z GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?