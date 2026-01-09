Z GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot verdi?
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın talep toplama sürecini bitirmesinin ardından gözler halka arz sonuçlarına döndü. 25 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip firma 85 milyon lot dağıtımı yaptı. Peki, Z GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı üç gün boyunca talep topladı ve 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yaptı. 'ZGYO' kodu ile borsada işlem görecek firma, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını Lagun diplomatik site projesi yatırımları ve finansal yükümlülük ödemesi için kullanacak. Peki, Z GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?
Z GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Firma toplamda 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yaptı ancak halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
Z GYO HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 9,77 TL olarak belirlendi.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
Z GYO HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 20-30 Portföydeki arsalar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirme yatırımları ve gayrimenkule dayalı hak kapsamındaki proje yatırımları.
- Yüzde 25-35 Lagun diplomatik site projesi yatırımları.
- Yüzde 25-35 Finansal yükümlülük ödemesi.
- Yüzde 10-20 İşletme sermayesi.
Z GYO HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
Z GYO HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Halka arz büyüklüğü: 825 milyon TL
T1-T2 kullanılamaz
Halka açıklık: Yüzde 30,4
Bist kodu: ZGYO