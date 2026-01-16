Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için gong çaldı ve firma resmen borsada işlem görmeye başladı. 9,77 TL hisse fiyatına sahip firma toplamda 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yaptı ve kişi başına 98 lot verdi. İşte, Z GYO halka arz bilgileri