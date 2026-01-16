Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Z GYO için gong çaldı! Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı borsaya açıldı, kişi başı kaç lot verdi, halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Z GYO için gong çaldı! Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı borsaya açıldı

        Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, için gong çaldı ve firma bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. 84 milyon 500 bin lot dağıtan firma kişi başına 957 TL değerinde 98 lot verdi. İşte, Z GYO halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:45
        Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için gong çaldı ve firma resmen borsada işlem görmeye başladı. 9,77 TL hisse fiyatına sahip firma toplamda 84 milyon 500 bin lot dağıtımı yaptı ve kişi başına 98 lot verdi. İşte, Z GYO halka arz bilgileri

        Z GYO İÇİN GONG ÇALDI

        Firma 16 Ocak 2026 Cuma bugün borsada işlem görmeye başladı.

        Z GYO HALKA ARZ SONUÇLARI

        Firma 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı

        Firma toplamda 84 milyon 500 bin lot dağıtımı. Firma kişi başına 957 TL değerinde 98 lot verdi ve halka arza toplamda 431 bin 279 kişi katıldı.

        Z GYO HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 9,77 TL olarak belirlendi.

        Z GYO HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 20-30 Portföydeki arsalar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirme yatırımları ve gayrimenkule dayalı hak kapsamındaki proje yatırımları.

        - Yüzde 25-35 Lagun diplomatik site projesi yatırımları.

        - Yüzde 25-35 Finansal yükümlülük ödemesi.

        - Yüzde 10-20 İşletme sermayesi.

        Z GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Z GYO HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 825 milyon TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 30,4

        Bist kodu: ZGYO

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
