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        Haberler Dünyadan Zach Gilford yüzündeki şişlik yüzünden tanınmaz hale geldi - magazin haberleri

        Zach Gilford yüzündeki şişlik yüzünden tanınmaz hale geldi

        Ünlü dizi yıldızı Zach Gilford, yüzünün tanınmayacak kadar şişmiş halini sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:45
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        Polisiye dizi 'Criminal Minds: Evolution' ve spor draması 'Friday Night Lights' ile tanınan Zach Gilford, sağlık sorunu nedeniyle yüzünde oluşan şişlik sonucu tanınmaz hale geldi.

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        42 yaşındaki ABD'li oyuncu, yüzündeki şişliği ortaya koyan bir dizi fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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        'Criminal Minds: Evolution'ın setinden bir paylaşım yaptıktan birkaç saat sonra yüzünün şişmiş halini gözler önüne seren Gilford, "Yüzümü normal haline döndürmek için çalışan tüm hemşire, doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim. Hâlâ iyileşme sürecindeyim" notunu düştü.

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        Gilford, yüzünden neden bu denli bir şişlik meydana geldiğine dair açıklama yapmadı.

        Oyuncunun yüzünün alerjik reaksiyon ya da ilaç kullanımına bağlı olarak şişmiş olabileceği tahmin edildi.

        #Zach Gilford
        #alerji
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