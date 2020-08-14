Zafer Algöz, YouTube’da yayınlanan “Sorgu Odası” programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Algöz, "Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayana lanet olsun. Ama yaşananları biz bilmiyoruz ki. Ne oldu da iş o noktaya geldi? Ozan’ı protesto ediyor senaristler. Bakıyorum; çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar. Ayıp değil mi? Şimdi burada bir tavır gösteriyorsun. O zaman kalk ‘Ben bu senaryoyu yazmam, burada kadına şiddet var’ de. Şu anda Ozan da, o hanımefendi de eminim çok pişmandır. Kim böyle bir şeyden mutlu olabilir?" Ya da kim görüp de ‘Ben arkadaşımın arkasındayım’ diyebilir? Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. O noktada devlet otoritesi devreye girer." dedi.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları ile gündeme gelen ve mahkemelik olan Ozan Güven’in Babil dizisinden çıkarıldığı iddialarına ilişkin yapım şirketi açıklama yaptı. Ay Yapım’dan yapılan açıklamada “ Ozan Güven, yargı süreci tamamlanana kadar işe ara verme kararı almıştır” denildi.