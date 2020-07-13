Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinSon dakika haberi! Ozan Güven hakkında hapis cezası istemi
ABONE OL

Son dakika... Ozan Güven hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... Savcılık, Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla, Ozan Güven hakkında, kasten yaralama, hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açtı. Savcılık, Ozan Güven hakkında 3 yıl 8 aydan, 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi

Ozan Güven, Deniz Bulutsuz
HABERTURK.COM

Oyuncu Ozan Güven hakkında Deniz Bulutsuz arasında yaşanan tartışmaya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Ozan Güven hakkında 3 yıl 8 aydan, 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Mahkemenin kabul etmesinin ardından Ozan Güven Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

DENİZ BULUTSUZ ŞİKAYETÇİ OLARAK YER ALDI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından hazırlanan iddianamede, oyuncu Ozan Güven şüpheli Deniz Bulutsuz ise şikayetçi olarak yer aldı.

13 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Deniz Bulutsuz’un şikayeti üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Ozan Güven’in, kasten yaralama, hakaret ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istendi.

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Oyuncu Ozan Güven’in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında “basit yaralama” suçundan yürütülen soruşturma dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Güven hakkında “Yağma”, Deniz Bulutsuz hakkında ise “Basit Tehdit” suçlarından da takipsizlik kararı verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serenay Sarıkaya isyan etti - Magazin haberleri
MAGAZİNSerenay Sarıkaya isyan etti
Bergüzar Korel: Kaygı dolu bir lohusalık geçirdim - Magazin haberleri
MAGAZİN'Dayanılmaz acılar ve sıkıntılar yaşadım'
Emre Karayel nişanlandı - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncu nişanlandı
Gülnur Tutumoğlu, Çeşme'de - Magazin haberleri
MAGAZİNDeniz keyfi
Murat Boz'dan Ozan Güven'e tepki: Böyle bir şey asla kabul edilemez - Magazin haberleri
MAGAZİN"Böyle bir şey asla kabul edilemez"
Necip Memili: İki gün sonra baba olacağım - Magazin haberleri
MAGAZİN"İki gün sonra baba olacağım"
Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e romantik kutlama - Magazin haberleri
MAGAZİN"İyi ki doğdun çocuklarımın idolü"
Ünlüler sezonu açmaya başladı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Çok fazla atıştırmalık'
Nez, Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı - Magazin haberleri
MAGAZİNNez 5'inci kez evleniyor
Metin Arolat'ın acı günü - Magazin haberleri
MAGAZİNMetin Arolat'ın acı günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X