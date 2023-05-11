Zafer Algöz: Hobi olarak seçin

"HOBİ OLARAK SEÇİN"



Oyuncu olmak isteyen gençlere bazı tavsiyelerde de bulunan Zafer Algöz, sözlerini şöyle tamamladı:



Gençler; bu işi meslek olarak seçmeyin, hobi olarak seçmenizi tavsiye ederim. Hayatınızı idame ettirecek başka bir işiniz olsun. Oyunculuk yeteneğiniz varsa elbette yapmanızı tavsiye ederim. Bir kere samimi olmanız gerek, şöhret mi olmak istiyorsunuz, oyuncu mu olmak istiyorsunuz? Televizyonda bir dizide birini gördüğünüz zaman 'Onun yaptığını ben de yaparım, benim neyim eksik?' diyorsunuz. Haklısınız. O formayı giydiğin zaman bırakmaman lazım. Oynadınız, biraz para kazandınız mesela. Bu hep kazanacağınız anlamına gelmez. Çileli bir iştir oyunculuk. Biz biraz şanslı kuşağız. Bizim gençliğimizde sadece TRT vardı. Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Lemi Bilgin, Cihan Ünal gibi çok kıymetli hocalarımız vardı. Herkes oyuncu olmak isteyebilir ama kendini eğitmek çok önemlidir. Şu anda benim bildiğim İstanbul'da 10 üniversite oyunculuk eğitimi veriyor, 500 tane de kast ajansı var. 500 ajansta 1000'er tane insan olduğunu düşünün, 50 bin kişi ekmek bekliyor.



Fotoğraflar: AA, DHA