"EV ORTAMINDA KALMAYA ALIŞIK DEĞİLİM"

Pandemi nedeniyle 17 günlük tam kapanma sürecinde nasıl vakit geçirdiğini anlatan 59 yaşındaki oyuncu, "Şu sıralar sadece market ve ev arası mekik dokuyorum. Bir de YouTube'da zaman geçiyorum. Ev ortamında kalmaya fazla alışık olmadığım için bu aralar biraz zor geliyor" ifadelerini kullandı.