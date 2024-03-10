Zafer Partisi'nde kavgalı toplantı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Başiskele ilçesinde bulunan otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Programda İl Başkanı Ender Oğuz'un konuştuğu esnada partililer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Genel Başkan Özdağ, yaşanan duruma çok sinirlendi.

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"AFGANLAR MI, SURİYELİLER Mİ GELDİ?"

Kavga eden partililere bağıran Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.