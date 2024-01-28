Zafer Partisi'nin İzmir adayı belli oldu

Zafer Partisi, İzmir Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı düzenledi. İzmir Arena'da düzenlenen toplantıda Özdağ, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Naşit Birgüvi olduğunu da açıkladı.

Zafer Partisi'nin Aliağa'da Erdinç Tahtacı, Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Belma Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Çiğli'de Selahattin Erniş, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday gösterdiği, diğer ilçelerde ise adayların daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Fotoğraf: AA

"BİRBİRİNDEN HİÇ FARKI OLMAYAN İKİ SEÇENEK"

Aday tanıtım buluşmasında konuşan Ümit Özdağ, "Bugün burada bulunan bizler, İzmir'i aslında eski bir meydanda en iyi şekilde ifadesini bulan bir seçeneksizlikten kurtarmak için bulunuyoruz. Şöyle bir reklam; 'Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı markasıyız.' İzmirli de birbirinden hiç farkı olmayan iki seçenekte. Biz, bu seçeneksizlikten çıkıp, gerçek bir muhalefet ve gerçek bir yeniden inşa sürecini koymak için bir araya geldik" dedi.

"FETÖ GERİ DÖNÜYOR, DEVLETİ UYARIYORUZ"

FETÖ'nün 15 Temmuz'da devlete el koymak için darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Özdağ, "FETÖ geri dönüyor. Stratejik mevkileri ele geçiyorlar. Devleti uyarıyoruz. Siyasete sızıyorlar" dedi.

Özdağ, "DEM Parti, 'Eğer CHP Tunç Soyer'i aday olarak çıkartmazsa biz İzmir'de ve ilçelerde aday çıkartırız' demiş herhalde. Tunç Soyer, CHP'nin adayı olmaktan çok DEM'in adayı olarak seçime girecek. Biz mevcut CHP gibi Atatürk'ün ismini istismar edip Atatürk'e ihanet edenlerden değiliz. Biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileriyiz" diye konuştu.

"ÇEVRENİZDEKİ 10 KİŞİDEN ZAFER PARTİSİ'NE OY VERMESİNİ İSTEYİN"

31 Mart'taki seçimlerde partisinin adayları için destek isteyen Özdağ, "Buradaki herkesin ilk görevi çevresindeki 10 kişiyle Zafer Partisi'ne oy vermeleri için konuşup, telefon numalarını kaydetmeleridir" diye konuştu.

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Partisinin yerel yönetimlerde uygulamayı vadettiği projeler hakkında bilgi veren Özdağ, "İzmir'in her ilçesinde ve mahallesinde gençlik ile uyuşturucu arasına spor merkezleri açacağız. Atanamayan öğretmenler spor tesislerinde istihdam edilecek. Zabıta ve İzmir emniyetiyle birlikte çalışması için özel eğitimden geçecek. Sokak köpeği sorunu, aslında sorunu çözmek istemeyen iki düşman lobinin elinden kurtararak çözeceğiz. Köpekleri yok etmek, katletmek gibi anlayışı asla kabul etmiyoruz. Ancak mevcut durumda sürdürülebilir olmadığını da biliyoruz. Bir veteriner ve hayvanseverlerle hayvanlar kısırlaştırılacak. Bugünkü barınak sisteminin çok ötesinde hayvanseverlerin de içinde bulunduğu belediye sisteminde barınaklar olacak. Alınan hayvanlar ruhsatlandırılacak" dedi.

"ZAFER BELEDİYECİLİĞİ'Nİ İZMİR'DE YAŞATACAĞIZ"

Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi, Atatürk ilke ve inkılaplarını birebir yaşayan ve yaşatan bir parti olarak Zafer Partisi'nin 31 Mart'ta İzmir'i kazanmak için yola çıktığını belirterek, "İzmir 4,5 milyonluk bir şehir. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri ve üçüncü büyük ekonomisi. Yıllık 440 milyon TL vergi veren bir il. Biz böyle bir ili temsil etmek için belediye başkanlığına talip oluyoruz." dedi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.