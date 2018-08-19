Zahide Yetiş, yeni sezona yeni sürprizlerle merhaba diyor. Sağlığın güvenilir sesi Zahide Yetiş'le yeni sezonu ile geliyor. Peki merakla beklenen Zahide Yetiş'le zaman başlayacak? İşte yeni sezon tanıtımı....
ZAHİDE YETİŞ'LE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Zahide Yetiş’le dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleri ile yeni sezona başlıyor! Uzman doktorlarla birlikte sağlık sorunlarına çözüm arayan Zahide Yetiş, artık çözüm arayan hayatlara da dokunmaya geliyor. Yeni sezona yepyeni sürprizlerle merhaba demeye hazırlanan Zahide Yetiş, hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor.
“Zahide Yetiş’le” yeni sezonuyla yakında Show TV’de!
“ZAHİDE YETİŞ'LE”NİN YENİ SEZON TANITIMI!
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