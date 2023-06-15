Zahterin diğer adı nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Zahterin Diğer Adı Nedir?
ABONE OL

Zahterin diğer adı nedir?

Hem verimli bir vakit geçirip hem de yeni kelimeler öğrenmek istiyorsanız bulmaca ve kelime oyunlarını tercih edebilirsiniz. Ruh halinize de olumlu katkı sağlayacak bulmacalar büyük küçük herkesin ilk tercihlerinden biridir. Zahterin diğer adı nedir? Zahterin ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Zahterin Diğer Adı Nedir?
HABERTURK.COM

İlk zamanlar bulmacalara gazete sayfalarında rastlıyorduk. O dönemler genellikle ek olarak dergi ve gazete yanlarında satılmaktaydı. Günümüzde ise bulmacaları internet üzerinden çözebiliriz. Bulmacalar sayesinde bir yandan öğrenirken bir yandan da eğleniriz. Bulmaca sorularından biri olarak karşımıza “zahterin diğer adı nedir?” sorusu çıkmaktadır. Zahterinin ne olduğuna ve diğer ismine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Zahterin Diğer Adı Nedir?

Genellikle baharat olarak bilinen zahretin, aslında yabani bir bitkidir. Çiçekleriyle birlikte kurutulan bu bitki, ülkemizde Orta ve Güney Doğu’da yetişir. Daha çok çayı ile ünlü olan zahterin bitkisi kış mevsimlerinde yaygın olarak tüketilir. Ballıbabagiller familyasının gözde bitkilerinden biridir. Tam anlamıyla şifa deposu olan zahterinin saymakla bitmeyen faydaları vardır. Hazmı kolaylaştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atar, yorgunluğu alır ve karaciğerin yağlanmasını önler. Bitki pembe renkli çiçekler açar ve görünüş itibariyle kekik bitkisine benzemektedir. Bu sebeple de “kara kekik” olarak da anılmaktadır. Zahterin bitkisinin diğer adları kara kekik, zahter kekiği, zater, çıprıka ve taze kekiktir.

Zahterin Diğer İsmi

Bulmacalar hem bedensel hem de ruhsal yönden olumlu etkilere sahiptir. Kişinin gün boyu yaşadığı stresi atmakta, ruh halini dengelemektedir. Bu sebeple stresli bir gün gecesinde bulmaca çözmenizi tavsiye ederiz. Bu hem beyninizin ihtiyaç duyduğu dinginliği sağlayacaktır hem de hafızanızı güçlendirecektir. Bulmacalar da ön plana çıkan sorulardan birisi de zahterin bitkisinin diğer ismidir. Zahterinin birden fazla diğer ismi bulunmaktadır. Bu diğer isimler: kara kekik, zahter kekiği, zater, çıprıka ve taze kekiktir.

Zahterin Nedir?

Zahterin görünüşü itibariyle kekiğe benzeyen ve kekikle aynı familyada yer alan yabani bir bitkidir. Genellikle aktarlarda ya da pazarlarda baharat olarak satılmaktadır. Dilerseniz çiçekleriyle birlikte kurutarak da tüketebilirsiniz. Daha çok çayıyla ünlüdür. Ülkemizde başta Hatay, Kilis ve Gaziantep olmak üzere pek çok yerde yetişir. Ancak anavatanı Doğu Akdeniz ve Karadeniz'dir. Vücuttaki parazit ve mikropların idrarla dışarı atılmasını sağlar, sinir sistemine iyi gelir. Ayrıca saç dökülmesinin de önüne geçer ve cildimizdeki lekeleri giderir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Yeşil Limonun Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Yeşil limonun diğer adı nedir?
Köstebek Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Köstebek diğer adı nedir?
İshalin Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM İshalin diğer adı nedir?
Kusmanın Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Kusmanın diğer adı nedir?
Kutup Yıldızı’nın Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Kutup Yıldızı’nın diğer adı nedir?
Kuymak Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Kuymak diğer adı nedir?
Magmanın Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Magmanın diğer adı nedir?
Malta Eriğinin Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Malta eriğinin diğer adı nedir?
Miladi Takvimin Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Miladi takvimin diğer adı nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.