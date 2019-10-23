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Zalim İstanbul 16. Bölüm Fragmanı yayında! Agah'ın, Cemre için yaptığı plan ne?

Zalim İstanbul'un 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Ceren ve Neriman, Agâh’ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk ile burun buruna gelirler. Cemre ve Cenk’e köşkün kapıları açılmıştır. Fragmanda dikkat çeken sahne ise Agah'ın, "Nedim'i Londra'ya gönderdim!" demesi oluyor. Agah'ın, Cemre için yaptığı plan ne?

Zalim İstanbul

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 16. bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde Ceren ve Neriman, Agâh’ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk'e köşkün kapıları açılmıştır. Diğer taraftan Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonuçları beklenmektedir. Cenk artık yolun sonuna geldiğini düşündüğü için bir kaçış planı yapar. Ceren de bu plana dahil olacaktır. Ve bu durum Şeniz tarafından hiç hoş karşılanmaz. İşte Zalim İstanbul 15. bölüm özeti ve 16. bölüm fragmanı...

 

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM ÖZET

Ceren ve Neriman, Agâh’ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk ile burun buruna gelirler. Cemre ve Cenk’e köşkün kapıları açılmıştır. Ceren nereye gittiğini dahi bilmeden köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk’in eve kabul edilişinin şokunu yaşar.

Cemre ve Cenk ise, en az Ceren kadar şaşkındır. Agah’ın bu kararının altında yatan nedenleri sorgularken işin altında Şeniz olmasından şüphelenirler. Ancak, Şeniz'in gündemi Cemre ve Cenk’i göremeyecek kadar doludur. Şeniz, Agah’a hesap vermekle meşguldür.

Ceren ve Neriman getirildikleri apartman dairesinde hayatlarının şokunu yaşarlar. Agah, Seher ve Şeniz’i bir anda karşılarında gören Ceren ve Neriman için oyun bitmiştir. Artık köşkün kapıları Ceren ve Neriman’a kapatılmıştır.

Nedim’in hayatında yepyeni bir sayfa açılırken, doktordan duydukları Agah ve Nedim için büyük bir başlangıç olacaktır.

ZALİM İSTANBUL 16. BÖLÜM FRAGMANI

Agah, ev halkına Nedim'i Londra'ya yolladığını söyler. Bu herkes için şaşırtıcıdır. Özellikle de Cemre, Nedim için katlandığı her şeyin boşa gittiğini düşünür.

Diğer taraftan Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonuçları beklenmektedir. Cenk artık yolun sonuna geldiğini düşündüğü için bir kaçış planı yapar. Ceren de bu plana dahil olacaktır. Ve bu durum Şeniz tarafından hiç hoş karşılanmaz.

Agah'ın Cemre konusunda bazı planları vardır. Cemre hiç beklemediği bir anda Agah'ı karşısında bulur.

 

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 28 Ekim Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

 

 

 

 

 

 

 

 

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