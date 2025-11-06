Zaman kaybına son! Erteleme alışkanlığını bitirip hedeflerine odaklanmanın yolları

Yapılacaklar listeniz kabardıkça harekete geçmek zorlaşıyor mu? Erteleme alışkanlığı çoğu zaman kötü zaman yönetiminden değil, motivasyonun yanlış yönlendirilmesinden kaynaklanıyor. Beyninizi yeniden programlayarak işe başlamayı kolaylaştıracak beş basit ama güçlü yöntemi sizin için derledik.

ERTELEME HASTALIĞI (PROCRASTINATION) NEDİR?

Erteleme hastalığı ya da diğer adıyla procrastination, bireyin yapması gereken işleri sürekli olarak ötelemesi, kaçınması veya geciktirmesi durumudur. Kişi, işe başlamadan önce “son bir kez başka bir şey yapayım” düşüncesiyle hareket eder ve görevine odaklanmak yerine çeşitli bahaneler üretir. Bu davranış biçimi, zamanla hem iş hem de okul hayatını olumsuz etkiler; ayrıca kişinin sosyal ilişkilerinde de problemlere yol açabilir.

Modern toplumda oldukça yaygın görülen bu durum, yaş veya cinsiyet farkı gözetmeksizin herkesi etkileyebilir. Erteleme eğilimi olan kişiler, genellikle çevreleri tarafından “üşengeç”, “savsak” ya da “rahat” olarak nitelendirilirler. Ancak bu davranış çoğu zaman tembellikten değil, motivasyon eksikliği ya da psikolojik engellerden kaynaklanır.

ERTELEME HASTALIĞININ NEDENLERİ

Erteleme alışkanlığının temelinde genellikle şu etkenler bulunur:

- Motivasyon eksikliği - Zaman yönetiminde yetersizlik - Mükemmeliyetçilik - Başarısızlık korkusu - Kişilik yapısına uygun olmayan iş seçimi - Bilgi veya beceri eksikliği - Bitinememe kaygısı Bazen kişi, yapması gereken işi önemsiz veya ilgi alanı dışında görür. Bazen de yeterli olmadığını, işi beceremeyeceğini düşünür. Bu durum, özellikle yüksek beklentileri olan, mükemmeliyetçi bireylerde daha sık görülür. ERTELEME DÖNGÜSÜ NASIL OLUŞUR? Erteleme davranışı genellikle küçük gecikmelerle başlar. Örneğin, bir ödev veya proje hazırlayacak kişi, "birazdan başlarım" diyerek kendine belirli bir saat verir. Ancak o saat geldiğinde başka bir işle meşgul olur ve planını tekrar erteler. Bu döngü, zaman daralıncaya kadar devam eder. Sonrasında ise görev aceleyle, yüzeysel biçimde tamamlanır. Benzer biçimde, "Pazartesi başlarım" düşüncesiyle ertelenen diyetler veya egzersiz planları da kronik erteleme davranışına dönüşebilir. Eğer kişi hemen her işini ertelemeye başlamışsa ve bu durum günlük yaşamını aksatıyorsa, erteleme hastalığı söz konusu olabilir.

ERTELEMEYLE MÜCADELEDE PSİKOLOJİK TAKTİKLER 1. NEDEN ERTELEDİĞİNİZİ ANLAYIN Erteleme alışkanlığından kurtulmanın ilk adımı, bu davranışın altında yatan psikolojik nedenleri fark etmektir. Kendinize "Neden erteliyorum?" sorusunu sorun. Görevin büyüklüğü mü sizi korkutuyor, yoksa başarısız olmaktan mı çekiniyorsunuz? Bu farkındalık, sorunu çözme sürecinizde rehber olacaktır. 2. KÜÇÜK ADIMLAR PRENSİBİ Büyük ve karmaşık görünen işler, çoğu zaman ertelemenin en önemli nedenidir. Görevi küçük, yönetilebilir parçalara bölmek, zihinsel yükü azaltır. Örneğin, "Tezimi yazacağım" demek yerine "Tezimin giriş paragrafını yazacağım" veya "Üç kaynak araştıracağım" demek çok daha ulaşılabilir bir hedeftir. 3. 5 DAKİKA KURALI Motivasyonun düşük olduğu anlarda 5 Dakika Kuralı oldukça etkilidir. Ertelediğiniz işe yalnızca 5 dakika boyunca odaklanmayı deneyin. Amaç işi bitirmek değil, sadece başlamaktır. Çoğu zaman işe başladıktan kısa bir süre sonra o kadar da zor olmadığını fark eder ve devam edersiniz. Uygulama Önerileri: - 5 dakikalık bir zamanlayıcı kurun. - Bu sürede dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın.

- Süre bitince devam edip etmeyeceğinize siz karar verin. 4. KENDİNİ AFFETMEYİ ÖĞRENİN Erteleme genellikle suçluluk, pişmanlık ve utanç duygularını beraberinde getirir. Ancak geçmişteki erteleme davranışları için kendinizi yargılamak, yeni görevlere başlama isteğinizi azaltır. Araştırmalar, kendini affedebilen kişilerin erteleme eğiliminin azaldığını göstermektedir. Uygulama Önerileri: - Kendinizi suçlamak yerine, neden ertelediğinizi anlamaya çalışın. - "Hata yaptım ama bu beni kötü biri yapmaz" diyerek öz-şefkat gösterin. - Geçmişteki hatalardan ders çıkararak farklı bir strateji belirleyin. 5. POMODORO TEKNİĞİNİ KULLANIN Pomodoro Tekniği, zamanı etkili kullanmayı sağlayan basit bir yöntemdir. Adımlar: - Bir görev seçin. - 25 dakikalık zamanlayıcı başlatın. - Sadece o göreve odaklanın. - Süre bitince 5 dakikalık mola verin. - Dört Pomodoro sonrasında 15–30 dakikalık uzun bir ara verin. İpucu: Molalarda dinlenin, işle ilgili hiçbir şey yapmayın. 6. OLUMLU PEKİŞTİRME UYGULAYIN Bir işi tamamladığınızda kendinizi ödüllendirin. Bu, beynin başarıyı olumlu duygularla ilişkilendirmesini sağlar ve erteleme alışkanlığını azaltır.