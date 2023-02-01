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HABERTURK.COM

COVID-19 pandemisi, evden çalışma sistemini tüm dünyada yaygın hale getirdi. Pandeminin neden olduğu evden çalışmaya geçiş ise özellikle işe gidip gelme süresinden büyük tasarruflara yol açtı.

Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) 27 ülkeyi kapsayan 'Evden Çalışırken Zaman Tasarrufu' başlıklı araştırmasında bu süreçte ülke ülke işe gitme sürelerinde kadar tasarruf edildiğini inceledi.

Cevat Giray Aksoy, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Steven J. Davis, Mathias Dolls ve Pablo Zarate'in gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, 27 ülkenin ortalamasında evden çalışıldığında günlük zaman tasarrufu 72 dakika oldu.

Görsel: Unsplash

Araştırmada aman tasarrufunun en fazla olduğu ülke Çin, Japonya ve Hindistan oldu. Çin'de günlük zaman tasarrufu 102 dakika, Çin'de 100 dakika ve Hindistan'da 99 dakika olarak görüldü. En az zaman tasarrufu ise 51 dakika ile Sırbistan, 54 dakika ile Polonya ve 55 dakika ile ABD'de gerçekleşti.

TASARRUF EDİLEN ZAMANIN YÜZDE 39'U YİNE İŞE GİDİYOR

Türkiye'de ise zaman tasarrufu 69 dakika ile ortalamanın altında yer aldı. Ancak araştırmaya göre Türkiye'de tasarruf edilen zamanın yüzde 39'u yine işe ayrılıyor.

Kişilerin kendine ve bakıma ayırdığı süre ise yüzde 12'de kaldı.

Görsel: Unsplash

Araştırmaya dahil olanlar zaman tasarruflarının yüzde 40'ını birincil ve ikincil işlerine, yüzde 34'ünü

boş zamanlara ve yüzde 11'ini ise bakım faaliyetlerine ayırdıklarını ifade etti.

* Haberin görseli Shutterstock, Unsplash ve Pixabay'den servis edilmiştir.