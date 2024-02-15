Zamansız Meraklar sergisi İstanbul Modern'de

Çalışmalarında özgün unsurlar barındıran ve deneysel bakış açılarını koruyarak üretimlerinde yenilikler sergileyen sanatçıları bir araya getiren Zamansız Meraklar sergisi, sürece tanıklık eden sanatçıların bakış açılarıyla dijital dönüşümü yansıtıyor.

Sergide, araştırma sürecinde olağan bir unsur olarak dijital kültürü benimseyen ve yeni teknolojileri denemeyi öncelik olarak gören sanatçılar ile sanatçı kolektiflerinin çalışmaları yer alıyor.

"DİJİTAL KÜLTÜRÜN ETKİLERİNİ YANSITAN ÇALIŞMALAR İNCELENİYOR" Serginin ön izlemesinde basın mensuplarına açıklama yapan küratör Ümit Mesci, özellikle genç sanatçıların üretimlerine katkı sağlayan sergideki yapıtların tarih boyunca sanat üretiminde öne çıkan doğa, tarih, mimarlık, kent, kimlik ve toplum gibi konuları merkezine aldığını söyledi. REKLAM Mesci, sergide dijital kültürün etkilerini yansıtan çalışmaların sanat tarihinin ilk döneminden bugüne bir bütün olarak incelendiğini belirterek, şunları kaydetti: "Sergi, dijitalleşmenin olanak tanıdığı ifade tekniklerinin, sanatçıların farklı temalara ilişkin bakış açılarını nasıl dönüştürdüğünü kayıt altına almayı amaçlıyor. Mutlak sonuçlara ulaşmaya değil, sorgulamaya ve soru sormaya odaklanan sergi, sanatçıların araştırma ve anlatımlarındaki özgün unsurları görünür kılıyor."

"ÖDÜLLÜ PROJELER İLK KEZ BU SERGİDE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR" Küratör Nilay Dursun ise İstanbul Modernin, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirdiği "Dijital Sanat Alanında Genç Üretimler" programının, serginin araştırma ve geliştirme sürecinde etkili olduğunu dile getirdi. Müzenin proje kapsamında, farklı disiplinlerde üretim yapan genç sanatçıları dijital üretim odağında buluşturduğunu vurgulayan Dursun, şöyle devam etti: REKLAM "Yeni müze binamızın açılış hazırlıkları sürerken hayata geçirdiğimiz program, İstanbul Modern'in genç sanatçılarla hayata geçireceği çok yönlü çalışmaların başlangıcı niteliğindeydi. Program süresince katılımcılar tarafından hazırlanan ve müzenin bulunduğu bölge başta olmak üzere, İstanbul'a odaklanan projeler de sergi kapsamında değerlendirildi. Ödül kazanarak üretim desteği alan projeler arasından Yasin Arıbuğa-Toprak Fırat'a ait 'Rastlantı' ile Beste İleri'nin 'Sentimap Istanbul' adlı çalışmalarını ilk defa bu sergide izleyiciye sunuyoruz."