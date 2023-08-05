Zambiya nerede, hangi kıtada yer alır? Zambiya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Bağımsızlığını kazandığını 1964 tarihine kadar önce İngiltere sömürgesi olmuş, sonrasında ise İngiltere kontrolü altına kalmış olan Zambiya; yüksek bir yayla üzerinde yer alan bir ülke olarak dikkat çekmektedir. En yüksek yeri deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yukarıda olan Zambiya'da yüksekliğe bağlı olarak farklı iklimler de görülebilmektedir. Bakır, çinko ve altın gibi madenler açısından da oldukça zengin olan Zambiya hangi kıtada yer almaktadır? Zambiya başkenti neresidir?

Nüfusunun neredeyse tamamını siyahi Afrikalıların oluşturduğu Zambiya’da, genç nüfusun toplam nüfusa oranı ise %35 civarındadır. Peki, Zambiya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Zambiya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Zambiya Nerede?

Zambiya hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının güneyinde yer alan ve herhangi bir denizle hiçbir bağlantısı olmayan bir ülke olan Zambiya; kuzeyde Zaire, güneyde Zimbabve ve Namibya, doğuda Tanzanya ve Mozambik, batıda ise Angola ile komşudur.

16. yüzyılda bölgeye yerleşen halklar ile bilinen tarihi başlayan Zimbabve, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında itibaren Portekiz tarafından sömürgeleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle altın ve fildişi ticareti maksadıyla bölgeyi kontrol altına alan Portekizlilerden sonra ise bölgeye İngilizler yerleşmişlerdir. Kurdukları Güney Afrika Şirketi aracılığıyla bu bölgeyi yöneten İngilizler, 1924 yılında tüm kontrolü kendi hükümetleri üzerine devretmiş ve aynı yıl Kuzey Rodezya devletini kurmuşlardır. Zimbabve’nin bağımsızlığını kazanması ise ancak 1964 yılında mümkün olmuştur. 1964 yılında Kuzey Rodezya’da yeni bir anayasa oluşturulmuş ve ülke aynı yıl adını Zimbabve olarak değiştirerek bağımsız olmuştur.

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Zambiya Başkenti

Bir Güney Afrika ülkesi olan Zambiya’nın başkenti, Lusaka’dır. Başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehir de olan Lusaka, coğrafi açıdan ülkenin merkezinde yer almaktadır. Subtropikal bir iklime sahip olması sebebiyle hem yazın hem de kışın sıcak günler geçirmesiyle bilinen bu başkent, deniz seviyesinden ise yaklaşık 1250 metre daha yüksekte konumlanmıştır. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından istikrarlı bir şekilde büyüyen ve bu sayede kıtanın en önemli şehirlerinden biri haline gelen Lusaka, Afrika’nın önemli ticaret güzergahlarının da üzerinde yer almaktadır.

Zambiya Nüfusu

2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Zambiya nüfusu, 20 milyon 574 bin kişiden meydana gelmektedir. Neredeyse tamamını siyahi Afrikalıların meydana getirdiği bu nüfus içinde en kalabalık olan grup ise %34’lük bir oranla Bemba halkıdır. Yaklaşık %99’u Bentulara mensup olan alt gruplardan oluşan Zambiya nüfusu içinde, Bembalar haricinde Rotse ve Tonga gibi farklı etnik gruplar da varlıklarını sürdürmektedirler. Resmi dili İngilizce olan ama halk arasında Bantu dillerinin konuşulduğu Zambiya’da hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır.

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Zambiya Para Birimi

Zambiya’da kullanılmakta olan resmi para biriminin ismi Zambiya kvaçasıdır. 1968 tarihinde basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalarda kullanılan kodu ise ZMK’dir.

Zambiya Bayrağının Anlamı

İlk kez 1964 yılında kabul edilen, 1966’da yapılan değişikliklerle de son halini alan Zambiya bayrağı; yeşil bir zeminin sol alt köşesinde yer alan kırmızı, siyah ve turuncu renkli eşit dikey şeritler ve bu şeritlerin üzerinde yer alan bir adet sarı kartal figüründen meydana gelmektedir. Bayrak üzerindeki yeşil renk ülkenin orman ve verimli arazilerini, kırmızı renk özgürlük mücadelesini, siyah renk Afrikalı siyahi halkı, turuncu renk ise yer altı kaynaklarını temsil etmektedir. Bayrağın üzerinde yer alan kartal ise yüksek hedeflere ulaşma arzusunun temsilidir.

Zambiya Şehirleri

Zambiya’da toplam 20 şehir yer almaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

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Lusaka

Kitwe

Ndola

Kabwe

Chingola

Zambiya Türkiye Saat Farkı

Zambiya ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Zambiya’dan 1 saat daha ileridedir.

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