        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ: 29 Nisan 2026 bugün benzin fiyatı, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

        Akaryakıt fiyatları 29 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla yeniden gündemde. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzin ve motorin fiyatlarına zam gelirken, eşel mobil sistemiyle artışın yüzde 75'i vergiden karşılandı. Buna rağmen pompaya yansıyan fiyat artışı dikkat çekti. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenmek isteyen kişiler araştırmalara yöneldi. Peki zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 29 Nisan 2026 Çarşamba bugün benzin fiyatı, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar? İşte İzmir, Ankara, İstanbul güncel benzin fiyatı, motorin ve LPG fiyat tablosu...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:06 Güncelleme:
        1

        Petrol fiyatlarında yaşanan küresel artış, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılırken, artışın büyük bölümü eşel mobil sistemi kapsamında vergiden karşılandı. Ancak zammın bir kısmı pompaya yansıdı. Araç sahipleri ise "Bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL, LPG fiyatları ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        2

        BENZİN VE MOTORİN ZAMMI POMPAYA YANSIDI

        Benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.98 TL'si motorinde ise 2.29 TL'si pompaya yansıdı.

        3

        AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında yeni zam veya indirim açıklaması bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        4

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 63.74 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.64 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        5

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 64.71 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.76 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        6

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 64.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.03 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Bartın'da halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi; yaralılar var

        Bartın'da Yazıcılar kampüsü mevkiinde özel halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ekipler sevk edildi. (DHA)

