Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Ocak 2026 zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri
Enflasyon oranı sonrası zamlı emekli maaşı ödeme takvimi gündeme geldi. Yılın ilk yarısında geçerli olacak zamlı emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2026 emekli maaşı ödeme günleri için arama motorlarını çalıştırıyor. Zam farkı ödemelerin ne zaman yapılacağını merak eden emekli vatandaşlar 2026 Ocak emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek sorularına yanıt arıyor. İşte Ocak 2026 emekli zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi…
Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı % 12,19, memur emeklilerine ise yüzde 18,60'lık artış yapıldı. Bu zamlar yılın ilk yarsında geçerli olacak. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre yatırılıyor. Peki, 2026 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, Ocak 2026 zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.
SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını zamlı olarak alacak.
Memur emeklileri ise maaşlarını bu ay başında aldığı için zamlar yansıtılmadı. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.
6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C Emekli Sandığı ödemeleri ise doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor.