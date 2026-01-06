EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?

Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak. Ancak kesin oran akşam saatlerinde netleşecek. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak. Konunun önce bu toplantıda, daha sonra da akşam 15.00’te başlayacak Kabine Toplantısında ele alınması bekleniyor.