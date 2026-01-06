Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, Ocak ayında yatar mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları zamlı olarak ne zaman hesaba geçer?

        Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, Ocak ayında yatar mı?

        2026 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 12,19 olarak netleşti. Bu doğrultuda SSK ve Bağkur emeklileri, yılın ilk altı ayında maaşlarını yüzde 12,19 artışlı olarak alacak. Zam oranının kesinleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gündeminde, ilk zamlı maaşların ödeme tarihi yer alıyor. Peki, artırımlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak, Ocak ayında ödeme yapılacak mı?

        Giriş: 06.01.2026 - 14:19 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:19
        1

        2026 yılı için emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti. Zam kararının açıklanmasının ardından emeklilerin gündeminde ödeme tarihleri öne çıkarken, milyonlarca kişi zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, artırımlı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek, Ocak ayı içinde hesaplara yatacak mı?

        2

        2026 SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI AÇIKLANDI

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

        6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?

        Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak. Ancak kesin oran akşam saatlerinde netleşecek. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak. Konunun önce bu toplantıda, daha sonra da akşam 15.00’te başlayacak Kabine Toplantısında ele alınması bekleniyor.

        4

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı emekli maaşları Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. 4A SSK ve 4B Bağkur emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre maaşını alacak.

        5

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor.

        6

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
