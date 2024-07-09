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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2024 Temmuz zamlı emekli (4A, 4B, 4C) ve memur maaşları ayın kaçında hesaba yatacak?

        Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Enekli ve memur zamlı maaşlar ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

        6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle milyonlarca emekli ve memurun maaş zam oranı da açıklandı. Şimdi ise gözler, maaş ödeme tarihlerine döndü. Vatandaşlar, zamlı maaşların ne zaman, ayın kaçında hesaba geçeceğini araştırıyor. İşte, emekli ve memur zamlı maaş ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:31
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        TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla memur ve emekli maaş zammı da netleşti. Şimdi ise milyonlarca vatandaşın gözü zamlı maaşlara döndü. Peki, Temmuz'da zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, memur ve emekli zamlı maaş ödeme tarihleri...

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – Haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL’den 17.587 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL’den 21.619 TL’ye yükselecek.

        Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkacak.

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        ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı memur maaşlarının 15 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatması bekleniyor.

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        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşe, A4, 4B, 4C maaş ödeme tarihleri;

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        SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; Cumartesiye denk geldiğinde ödeme Cuma, Pazar gününe rastladığında Pazartesi günü yapılır.

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        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde

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        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.

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