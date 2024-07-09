En düşük emekli maaşı artıyor mu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sinyal geldi
6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emekli maaş zammı netleşti. Temmuz ayında zamlı maaş alacak emekliler için başka bir konu daha gündemde. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylığı hakkında açıklamalarda bulundu ve 'Üzerinde çalışılıyor' dedi. Peki, en düşük emekli maaşı artıyor mu? İşte, detaylar...
TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve emekli maaş zammı da belli oldu. Başka bir sıcak gelişme olarak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik en düşük emekli maaşları hakkında bir açıklamada bulundu. Çelik'in açıklamaları, "En düşük emekli aylığı artıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, Çelik'in açıklaması...
2024 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIYOR MI?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.
En düşük emekli aylığına ilişkin soru üzerine Çelik, “Üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Henüz karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP’nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
EMEKLİ ZAMMI KÖK AYLIKLARA NASIL YANSIYACAK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Temmuz 2024 tarihli haberine göre;
Temmuz ayında, ilk defa sigortalı çalışmaya 2008 öncesi ve sonrasında başlayan SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 2008 sonrasında başlayan memurların (4/c statüsünde çalışanlar) kök aylıkları yüzde 24,73 oranında artacak. Bu artış sonrasında ek ödemeler dahil kök aylığı 10.000 TL’nin altında kalanlara temmuz ayından sonra da 10.000 TL ödenecek.
Ocak – haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL’nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecekler.
Kök aylığı 8.018 TL ile 10.000 TL arasında olanların aylığındaki artış ise 1 lira ile 2.473 TL arasında değişecek.
Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 8.424 TL olan kişinin eline geçen para temmuz ayında 51 TL artarak 10.051 TL olacak. Kök aylığı 9.048 TL olan kişinin eline geçen para ise 1.286 TL artışla 11.286 TL olacak.
Haziran ayında kök aylığı 9.984 TL olan kişinin eline geçen para ise temmuz ayında 2.453 TL artarak 12.453 TL olacak.