        Zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2026 Uzman Öğretmen, Öğretmen, Başöğretmen zamlı maaşları ne kadar oldu?

        Zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 6 aylık zam oranı netleşti. Bu gelişmenin ardından gözler, 15 Ocak 2026 itibarıyla zamlı maaşlarını alacak olan öğretmenlere çevrildi. Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmenlerin yeni maaş tutarları, milyonlarca eğitimcinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. İşte detaylar...

        Giriş: 07.01.2026 - 19:44 Güncelleme: 07.01.2026 - 19:44
        1

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte memur maaş zam oranı kesinleşirken, öğretmenlerin 2026 yılı zamlı maaşları da merak konusu oldu. "Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, uzman öğretmen ve başöğretmenler için oluşan yeni maaş tablosu araştırılmaya başlandı. İşte güncel bilgiler...

        2

        MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU

        6 aylık enflasyon farkına göre; 2026 yılında geçerli olacak memur zam oranı yüzde 18,60 oldu.

        3

        ÖĞRETMEN MAAŞI YÜZDE KAÇ YÜKSELDİ, NE KADAR OLDU?

        2026 yılında öğretmenler maaşı memur zam oranı olan yüzde 18,60 artacak. Yeni yılda öğretmen maaşları 53 bin 599 TL'den, 64 bin 408 TL'ye yükselecek.

        4

        ZAMLI 2026 MEMUR MAAŞ TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

