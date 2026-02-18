Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ: 25 Şubat 2026 sigara fiyatı ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları listesi ile en ucuz, en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Zam sonrası 25 Şubat 2026 güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigara fiyatlarına zam haberleri gündemdeki yerini korurken, Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışı yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda fiyatların güncellendiğini duyururken, yeni tarifenin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Daha önce Japan Tobacco International (JTI) grubunun zam açıklamasının ardından gözler diğer markalara çevrilmişti. "Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi?", "Philip Morris sigara fiyatları kaç TL oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, 25 Şubat zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte 25 Şubat 2026 güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 18:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigara fiyatları bir kez daha değişti. Philip Morris grubuna ait birçok sigarada zam kararı alınırken, güncel fiyat listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın yaptığı açıklama sonrası "25 Şubat sigara fiyatları ne kadar oldu?", "Hangi sigara markalarına zam geldi?" soruları arama motorlarında üst sıralara çıktı. Daha önce JTI grubunda başlayan fiyat artışının ardından sektörde yeni bir zam dalgası yaşanırken, güncellenen sigara fiyatları tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte güncel sigara fiyatları...

        2

        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla önce JTİ grubuna şimdi ise Philip Morris grubuna zam geldiğini duyurdu.

        3

        İLK ZAM JTI GRUBUNDAN GELMİŞTİ!

        İlk fiyat artışı açıklaması ise Japan Tobacco International (JTI) grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL’ye çıkarken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL olarak belirlendi.

        4

        Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmadı. Sarmalık tütün ürünlerinde de fiyat değişikliğine gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye yükseldi.

        5

        YENİ ZAM İLE EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

        Zamlanan listeye göre Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışı yapıldı. Düzenleme sonrası grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL’ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL oldu.

        6

        SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 itibarıyla bayilerde uygulanmaya başlandı.

        Emekli promosyon 2026 Şubat kampanyaları
        Emekli promosyon 2026 Şubat kampanyaları
        TOKİ kura takvimi 2026
        TOKİ kura takvimi 2026
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!